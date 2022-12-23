«Мажора», подозреваемого в смертельном ДТП в Петербурге, отправили в СИЗО

Резонансное ДТП на кольцевой автодороге сегодня обсуждает весь Петербург. Пьяный мажор на дорогом папином авто устроил аварию, в результате которой погибла женщина.

Выяснилось, что у лихача уже было немало штрафов за вождение в нетрезвом виде и превышение скорости. Родные пытаются заступиться, но пока все их аргументы выглядят неубедительно. Суд сегодня отправил задержанного в СИЗО. Дмитрий Будков расскажет подробности.

Вот та самая люксовая иномарка, за рулем которой ехал предполагаемый виновник аварии. Теперь она на спецстоянке. Больше досталось легковушке, в которую врезался 21-летний лихач. Женщина-водитель скончалась на месте. Спустя несколько часов молодого человека заводят в зал суда.



Давать показания он отказался. Но в исходе заседания сомнений не было — в полицейском протоколе зафиксировано, что Денис Савинов в момент ДТП был пьян. Он отправляется в СИЗО на 2 месяца.

Судя по фотографиям из соцсетей, Савинов из тех, кого обычно называют «мажорами». А таким правила дорожного движения не указ. Выяснилось, что его уже не раз привлекали к административной ответственности — за вождение в пьяном виде, превышение скорости и остановку там, где захочется. Десятки штрафов. Владельцем дорогого авто значится отец — бизнесмен из Ломоносова. Савинов-старший приехал на место аварии вскоре после случившегося.

«Вокруг тщательно ходил-смотрел с фонариком. Ни фрагмента красного кусочка от машины, ничего нет. Гололед был страшный. Похоже, что красный „Опелек“ с ним произошло несчастье в независимости от этого столкновения», — рассказал Александр Савинов, отец Дениса Савинова.

Такие витиеватые объяснения вряд ли убедят родных погибшей. Сын 60-летней Инны Петуховой еще не пришел в себя от ужасной новости.

«Если этот человек действительно виноват… Я не знаю пока этого, не знаю. Пусть это компетентные люди установят. Но нельзя это упускать. У нее было идеальное здоровье. Она могла жить еще очень долго. Она была очень хорошим врачом, она помогала очень многим людям. Извините, больше не могу», — сказал сын погибшей.

Петухова по специальности была акушером-гинекологом. В интернете можно найти много теплых слов от благодарных пациенток. Водительский стаж — более 20 лет. В ту ночь действительно была сильная гололедица. Савинов задел еще и попутную машину. Там никто не пострадал. Но, вероятно, показания третьего участника ДТП помогут полностью восстановить картину произошедшего.