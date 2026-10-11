Дата-центр «Яндекса» во Владимире поврежден из-за атаки БПЛА

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 37 0

В компании предупредили о возможных перебоях в работе каналов техподдержки и рекомендовали пользователям задействовать альтернативные планы аварийного восстановления.

«Яндекс»: дата-центр остановлен после атаки дронов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В результате атаки беспилотных летательных аппаратов во Владимире получила повреждения инфраструктура дата-центра «Яндекса». Об этом 11 октября заявили в компании.

«В результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура дата-центра Яндекса во Владимире. Работа дата-центра полностью остановлена», — говорится в публикации в Telegram-канале.

В результате инцидента никто не пострадал. Профильные службы устраняют последствия на месте происшествия.

В компании предупредили, что текущая конфигурация ресурсов остается неустойчивой, а платформа функционирует в аварийном режиме. Пользователям рекомендовали задействовать альтернативные планы аварийного восстановления.

В «Яндексе» также предупредили о возможных перебоях в работе каналов технической поддержки. Специалисты оценивают ущерб и варианты возобновления работы дата-центра.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в дата-центре компании «Яндекс», расположенном в Сасово Рязанской области, произошел пожар из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Огонь охватил часть инфраструктуры центра.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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