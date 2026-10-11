«Зеленский зашел слишком далеко»: Маск поддержал идею смены власти на Украине

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 40 0

Лидер киевского режима уже ищет поддержки у Лондона после того, как в Вашингтоне прямо заговорили о необходимости нового лидера Украины.

В чем Илон Маск обвинил Зеленского после атаки Трампа

Фото: Reuters/Jonathan Ernst; 5-tv.ru

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Маск поддержал Трампа в критике Зеленского и заявил, что он зашел слишком далеко

Основатель американской аэрокосмической корпорации SpaceX Илон Маск заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский «зашел слишком далеко». Соответствующую публикацию он разместил в соцсети X.

Таким образом Маск прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон неоднократно требовал от Киева не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и что Зеленский таким образом спровоцировал глобальную угрозу.

«Он хочет создать проблемы для всего мира, хочет навредить нашим фермерам и животноводам, ударив по поставкам дизельного топлива, ведь Россия обеспечивает значительную часть мирового рынка дизеля», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер также заявил, что Украине пора найти лидера, способного заключить сделку. По его мнению, Зеленский мог бы положить конец конфликту с Россией много раз, но «по какой-то причине не делает этого».

«Я думаю, пришло время, чтобы у Украины появился новый президент», — сказал Трамп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Беседа состоялась после призыва президента США Дональда Трампа найти ему замену. Украинский лидер назвал разговор «хорошим и своевременным». Он также сообщил о подготовке к личной встрече с британским премьером.

Кроме того, писал 5-tv.ru, бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский посоветовал «возомнившему себя Наполеоном» Зеленскому покинуть пост. Он раскритиковал действия украинского руководства на переговорах в Майами и обвинил Киев в жесткой риторике в адрес Вашингтона и предложил Раде взять на себя ответственность за дальнейшее развитие ситуации, а также создать рабочую группу для организации прямого диалога с Москвой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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