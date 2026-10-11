Без покупок и без денег: как мошенники используют осенние распродажи для обмана

Известия: мошенники используют тему осенних распродаж для обмана россиян

В сезон осенних распродаж одежды и обуви активизируются сетевые мошенники. Об этом предупреждают эксперты, опрошенные «Известиями». Покупатели в этот период действуют импульсивно, а привычка к большим скидкам снижает бдительность.

Почему распродажи привлекают аферистов

Магазины приучили покупателей к сезонным колебаниям цен: в октябре и ноябре скидки в 50–70% стали нормой. Этот паттерн и эксплуатируют злоумышленники.

«Люди хотят купить одежду или обувь со скидкой — это сильное желание, которое заглушает здравый смысл. Человек хочет сэкономить, думая, что поймал удачу. На самом деле он попал в ловушку», — отметил технический директор ИТ-компании Сергей Щербаков.

Одежду и обувь покупают все — от школьников до пенсионеров, поэтому тематика распродаж охватывает практически все социальные группы, дополняет заместитель директора аналитического центра компании в сфере информационной безопасности Диана Жукова. После ухода ряда зарубежных брендов спрос на них сохранился, и предложения «оригиналов со склада» по низкой цене находят отклик.

Каких схем ждать осенью 2026 года

Ключевыми инструментами мошенников останутся поддельные магазины и копии сайтов известных брендов, считает директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско. В качестве предлогов используются аутлет, закрытая распродажа или ликвидация складских остатков. Пользователь оплачивает заказ, но покупки в настоящем магазине не происходит.

Также ожидаются фальшивые промокоды, подарочные сертификаты и розыгрыши одежды. Для получения скидки человеку предложат авторизоваться на поддельной странице, а для получения «выигранной» вещи — оплатить доставку. Сумма может быть небольшой, чтобы не вызывать долгих раздумий.

В 2026 году мошенники активно применяют искусственный интеллект для создания фейковых онлайн-магазинов, а также манипулирования поисковой выдачей и ИИ-ассистентами. Нередко используется триггер «избранности»: афера подается как «распродажа для своих» с оплатой через систему быстрых платежей (СБП) на карты физических лиц.

Потенциальным жертвам могут поступать звонки от лжекурьеров с просьбой назвать код из СМС. Ожидается и рост рекламы с дипфейками: нейросети позволяют быстро сделать ролик, в котором известный блогер «рекомендует» распродажу на поддельном сайте. Еще один сценарий — фейковые уведомления о заказе: «посылка задержана на таможне», «оплатите пошлину». Ссылка ведет на фишинговую страницу оплаты.

Что встречалось раньше

Мошенники используют схемы на тему распродаж не первый год. Ранее встречались поддельные сайты и аккаунты-клоны реальных брендов с ценами ниже рынка, а также фишинговые рассылки про «Черную пятницу». Также были предложения оплатить товар переводом физическому лицу или уйти с официальной платформы в мессенджер для оплаты без комиссии.

В октябре 2025 года количество спам-писем на русском языке с упоминанием «Черной пятницы» выросло почти в девять раз по сравнению с тем же месяцем 2024 года, напоминает спам-аналитик Анна Осипова. Злоумышленники модифицируют тексты и подделывают ссылки, чтобы обойти защитные фильтры.

Подобные уловки направлены в первую очередь на молодежь и женщин до 45–50 лет. Опасность выходит за рамки потери денег: злоумышленники могут получить доступ к аккаунтам в мессенджерах и банковским данным.

Как защититься от мошеннических схем

Специалисты советуют начинать покупку через самостоятельно открытое приложение или ранее проверенный сайт магазина.

«Если реклама обещает распродажу известного бренда, нужно найти это предложение на его официальном ресурсе. Адрес следует проверять целиком: знакомый логотип и похожее название ничего не гарантируют», — сказал Вураско.

Отзывы лучше искать вне страницы продавца. Если продавец предлагает отменить заказ и перевести сумму напрямую ради дополнительной скидки, от такой сделки лучше воздержаться.

Ведущий аналитик компании в сфере информационной безопасности Евгений Егоров призывает критично относиться к сообщениям от неизвестных. Даже если знакомый прислал ссылку, аккаунт могли взломать. Полезно проверять адреса сайтов через whois-сервисы: недавняя дата регистрации домена может указывать на злоумышленников. Для покупок стоит создать виртуальную карту.

«Перед оплатой всегда проверяйте реквизиты. Никогда не передавайте посторонним коды из СМС, данные банковских карт и любую другую личную информацию», — заключил Егоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники распространяют шпионские программы через индустрию виртуальных развлечений. Главными жертвами схемы становятся несовершеннолетние.

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