Любовь навсегда: аргентинцы бьют татуировки с портретом Месси
Аргентинцы бьют татуировки с портретом Месси
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Titov; 5-tv.ru
В тату-салоны Буэнос-Айреса выстраиваются очереди.
Любовь аргентинцев к Лионелю Месси становится все больше похожа на религиозный культ. После триумфального возвращения сборной в Буэнос-Айрес — записаться в городские тату-салоны можно только за неделю вперед.
Сотни, а то и тысячи мужчин и женщин всех возрастов хотят сделать татуировку с портретом кумира, которого в последнее время все чаще сравнивают с великим Марадоной.
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