Нереальный папа: сын Водяновой стал отцом в 21 год

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 331

Старший сын российской супермодели Натальи Водяновой Лукас стал папой в 21 год

Нереальный папа: сын Водяновой стал отцом в 21 год

Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva

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Парень опубликовал фотографию в социальной сети. На снимке он излучает неподдельную радость.

Сын модели Натальи Водяновой Лукас заявил, что стал отцом. Об этом юноша написал в социальных сетях, опубликовав трогательное фото.

«Неожиданный сюрприз на 21-й день рождения… кажется, я теперь отец: знакомьтесь, Манука! Спасибо всем за теплые поздравления», — поделился радостью парень.

Сыну Водяновой Лукасу преподнесли сюрпризСыну Водяновой Лукасу преподнесли сюрприз. Фото: Instagram* / lucas_portman

Имеется в виду козленок, которого имениннику решил подарить кто-то из близких. В прошлом году Лукас съехал из родительского особняка. Он уехал в Штаты, чтобы учиться в местном вузе. Домой во Францию сын селебрити приезжает только на каникулы, поэтому интересно, где же он поселит домашнего питомца, пишет 7Дней.ru.

К слову, в США проживает не только отпрыск Водяновой, но и ее младшая сестра. О существовании последней до недавнего времени не знал никто из посторонних.

Речь идет о Дженнифер Бернс (названной Марией при рождении). Мать Натальи отдала ее в нулевых в приемную семью. Этот эпизод стал известен в прошлом месяце, после того, как Водянова встретилась с родственницей, которую воспитывала американская пара из Северной Каролины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кого обогнал свекор Водяновой.

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