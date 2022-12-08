Свекор Водяновой обогнал Илона Маска и стал самым богатым человеком на Земле

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Знаменитая русская модель теперь может похвастаться достижениями своих родственников по мужу.

Свекор Водяновой обогнал Илона Маска и стал самым богатым человеком на Земле

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Американский предприниматель, инженер и глава компании Tesla Илон Маск уже потерял статус самого состоятельного человека планеты. Виной этому стала покупка социальной сети Twitter и продажа акций Tesla в целях финансирования сделки на 44 миллиарда долларов. Издание Forbes проанализировало, что состояние миллиардера сократилось на 3,4 миллиарда долларов. Сейчас богатство инженера оценивается в 185,7 миллиардов долларов.

Кто же теперь стоит на месте Илона Маска? Почетный титул забрал 73-летний исполнительный директор компании LVMH, и, по совместительству, свекр модели Натальи Водяновой — Бернар Арно. Его состояние оценивается в 185,8 миллиардов долларов.

Предприниматель часто оказывался в тройке самых богатых людей в мире. В первый раз он стал претендентом на статус богатейшего мужчины еще в 2011–2012 годах, тогда его капитал оценивался в 41 миллиард долларов.

К слову, Наталья Водянова является женой сына Бернара Антуана Арно. Русская красавица и предприниматель расписались два года назад в Париже. У них есть два сына — Максим и Роман.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый фотограф Водяновой и возможный отец ее дочки сделал неожиданное признание.

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