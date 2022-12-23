Два человека пострадали при взрыве автомобиля в Мелитополе

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 64

Местные власти уже назвали произошедшее терактом.

Два человека пострадали при взрыве автомобиля в Мелитополе

Фото: Telegram / melitopoladmin

Читайте нас в: Дзен Новости

Два человека пострадали при взрыве автомобиля в Мелитополе. Об этом РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Данных о погибших пока нет.

Взрыв в районе улицы Богдана Хмельницкого произошел около полудня. На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль практически выгорел до тла. На месте продолжают работать экстренные службы.

Местные власти уже назвали произошедшее терактом.

+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.13
1.60 76.64
1.55
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 декабря

Последние новости

14:11
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Вали Куприяновой
13:58
Лед треснул: Россия существенно продвинулась в достижении целей СВО
13:46
Непомнящий о скандале с Кубком мира на ЧМ-2022: «Событие со знаком «минус»
13:25
Песков объяснил, когда сможет завершится спецоперация на Украине
13:12
Снежок с дороговизной: размер компенсации за травму из-за неубранного снега
12:55
Два человека пострадали при взрыве автомобиля в Мелитополе

Сейчас читают

Военный эксперт по ПВО раскрыл слабые места ЗРК Patriot
Безвкусно, дешево, вульгарно: Топ самых немодных звезд 2022 года
Женщина в мужском коллективе: как же здесь выжить и возможно ли это
Какие сувениры везут российские знаменитости из Донбасса

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023