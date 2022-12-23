Два человека пострадали при взрыве автомобиля в Мелитополе. Об этом РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Данных о погибших пока нет.

Взрыв в районе улицы Богдана Хмельницкого произошел около полудня. На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль практически выгорел до тла. На месте продолжают работать экстренные службы.

Местные власти уже назвали произошедшее терактом.