Два человека пострадали при взрыве автомобиля в Мелитополе
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Местные власти уже назвали произошедшее терактом.
Фото: Telegram / melitopoladmin
Два человека пострадали при взрыве автомобиля в Мелитополе. Об этом РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Данных о погибших пока нет.
Взрыв в районе улицы Богдана Хмельницкого произошел около полудня. На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль практически выгорел до тла. На месте продолжают работать экстренные службы.
Местные власти уже назвали произошедшее терактом.
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