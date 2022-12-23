В Татарстане переименуют должность президента

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 54

Нового президента Республики Татарстан после выборов переименуют в раиса

В Татарстане переименуют должность президента

Фото: www.globallookpress.com / Christian Thiele

Читайте нас в: Дзен Новости

Новое наименование будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу республики.

Члены комитета Госсовета Татарстана по местному самоуправлению и государственному строительству все-таки приняли поправки в республиканскую Конституцию, предусматривающие переименование главы региона, сообщает РИА Новости.

«Изменяется наименование высшего должностного лица республики с президента на «главу — раиса Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

За принятие проекта закона проголосовали 79 депутатов, против — два. Тем не менее, для действующего главы региона Рустама Минниханова пока ничего не изменится: новое название должности будет у того, кто победит на ближайших выборах главы региона. Выборы запланированы на 2025 год.

Раис — название высшего титула в арабском и ряде других восточных языков. Кстати, в настоящее время Татарстан является единственным регионом Российской Федерации, где до настоящего времени сохранена должность президента.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как В Татарстане отозвали законопроект о названии главы республики. Накануне инициативная группа депутатов опубликовала регионального парламента предложение заменить должность «президент Республики Татарстан», на «глава Республики Татарстан».

+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.13
1.60 76.64
1.55
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 декабря

Последние новости

17:09
Кем был мужчина, застреливший несколько человек в Париже
16:51
Минпросвещения утвердило изменения в системе образования в России
16:41
«Нужно сохранять коммуникацию»: глава Евросовета Мишель о связях с Путиным
16:34
Маленьким пациентам центра трансплантологии подарили новогоднее чудо
16:23
Звезды сошлись: Киркоров и Ани Лорак до утра отрывались на приватной вечеринке
16:16
Мы не рыбка и не джинн: США не выполнили желание Зеленского

Сейчас читают

Срывы, камни в почках, болезни: чем опасна безуглеводная диета Довлатовой
Сын Олега Табакова стал жертвой мошенников
«Вот сало вообще заходит»: Довлатова похудела при помощи самой необычной диеты
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023