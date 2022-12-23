В Татарстане переименуют должность президента

Новое наименование будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу республики.

Члены комитета Госсовета Татарстана по местному самоуправлению и государственному строительству все-таки приняли поправки в республиканскую Конституцию, предусматривающие переименование главы региона, сообщает РИА Новости.

«Изменяется наименование высшего должностного лица республики с президента на «главу — раиса Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

За принятие проекта закона проголосовали 79 депутатов, против — два. Тем не менее, для действующего главы региона Рустама Минниханова пока ничего не изменится: новое название должности будет у того, кто победит на ближайших выборах главы региона. Выборы запланированы на 2025 год.

Раис — название высшего титула в арабском и ряде других восточных языков. Кстати, в настоящее время Татарстан является единственным регионом Российской Федерации, где до настоящего времени сохранена должность президента.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как В Татарстане отозвали законопроект о названии главы республики. Накануне инициативная группа депутатов опубликовала регионального парламента предложение заменить должность «президент Республики Татарстан», на «глава Республики Татарстан».