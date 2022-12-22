В Татарстане отозвали законопроект о названии главы республики

За решение отозвать поправки в конституцию проголосовало большинство депутатов.

Члены комитета Госсовета Татарстана по местному самоуправлению и государственному строительству отозвали законопроект о поправкам в конституцию. В этом законе предлагается переименовать должность президента республики.

За решение отозвать поправки проголосовало большинство депутатов.

Накануне инициативная группа депутатов опубликовала регионального парламента предложение заменить должность «президент Республики Татарстан», на «глава Республики Татарстан».

Депутаты, принявшие решение отозвать законопроект, объяснили причину. По их мнению, инициатива не отражает необходимость наименования должности с учетом исторических и национальных особенностей.

«Рекомендовать инициативной группе отозвать данный проект закона в представленной редакции», — сказал председатель комитета Альберт Хабибуллин.

К слову, в настоящее время Татарстан является единственным регионом Российской Федерации, где до настоящего времени сохранена должность президента.

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