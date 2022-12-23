Настя Ивлеева поцеловала мастера пикапа Андрея Кечу на телешоу

Блогер Анастасия Ивлеева не удержалась от поцелуя с одним из четырех финалистов романтического телешоу — мастером пикапа Андреем Кечей. Примечательно, что еще на стадии отбора кандидатов на звание бойфренда звезды ее мама и брат сказали категоричное «нет» этому молодому человеку. Он открыто заявил, что профессионально соблазняет девушек, вел себя дерзко и вызывающе.

Поклонники тоже не ставили на 28-летнего сердцееда, полагая, что Ивлеева быстро выведет его на чистую воду. Но та наоборот — лишь больше заинтересовалось. Очевидно, Кеча оказался настолько очарователен, что даже его «хобби» не смутило главную героиню шоу. Оправдалась девушка просто — ну любит она плохих парней и ничего не может с собой поделать.

Экс-супруга рэпера Элджея (Настоящее имя Алексей Узенюк. — Прим. ред.) все еще периодически встречается с бывшим мужем, флиртует и иногда даже позволяет себе немного больше. Но утверждает все же, что история любви окончена и пришло время искать нового спутника жизни. И вот Ивлеева побывала на свидании с пикапером, а в новом выпуске доказала, что готова играть по его правилам съема и подарила поцелуй.

«Такой момент, я даже не знаю, как его объяснить. Просто случилась искорка, какая-то микрохимия. Ты либо ныряешь за ней, либо не ныряешь. Я отдалась чувствам!» — заявила знаменитость.

Кеча единственный из всех участников шоу получил такой знак внимания. Причем не за грандиозный романтический сюрприз, а на простой барбекю-вечеринке. Не удалось такое даже накачанному красавцу Максиму Звонову, от одного вида которого многие дамы забыли бы, что они только вчера вышли замуж. Впрочем, раз Ивлеева периодически забывает, что уже не замужем, стоит ли искать логику в чувствах?

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Настя Ивлеева не сменила фамилию после развода. В паспорте она до сих пор указана как Анастасия Узенюк.