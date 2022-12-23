Заплаканное лицо и мысли о любви: Наталья Рудова разоткровенничалась в соцсетях

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Иван Обухов
Иван Обухов 59

Наталья Рудова поделилась мыслями о неразделенной любви

Заплаканное лицо и мысли о любви: Наталья Рудова разоткровенничалась в соцсетях

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Артистка тщательно скрывает от поклонников подробности личной жизни, но при этом делится переживаниями о причинах одиночества.

Наталья Рудова, ставшая звездой сериалов «Жизнь по вызову», «Универ», «Татьянин день» и других картин, продолжает скрывать свою личную жизнь. Даже самые преданные поклонники до сих пор бьются в догадках, есть ли у 39-летней теледивы любимый человек. Многие убеждены, что все время артистка посвящает карьере и даже не думает о замужестве.

В личных аккаунтах Рудова публикует свои эффектные фото или появляется в окружении друзей. Однако 23 декабря она поделилась снимком с заплаканным лицом. Таким образом девушка проиллюстрировала ответ на вопрос, как можно «починить разбитое сердце».

Заплаканная Наталья Рудова поделилась мыслями о разбитом сердцеЗаплаканная Наталья Рудова поделилась мыслями о разбитом сердце. Instagram* / rudovanata

«Не думаю, что разбитое сердце можно починить. Честно, можно лишь надеяться, что самый большой кусочек осколка сможет снова полюбить и довериться», — добавила Рудова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перед красотой Натальи Рудовой не смог устоять Леонардо Ди Каприо. Российская актриса встретилась с обладателем Оскара на закрытой вечеринке.

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