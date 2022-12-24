Умер юморист Александр Пономаренко

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 1 160

Участник знаменитого дуэта близнецов последние годы страдал от онкологии.

Умер юморист Александр Пономаренко

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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От онкологии скончался один из близнецов Пономаренко. Об этом сообщил ведущий Андрей Малахов в социальных сетях.

«Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее», — написал шоумен.

Причиной смерти знаменитого юмориста стала онкология, с которой он боролся многие месяцы.

Александр Пономаренко потерял 20 килограммов за год в борьбе с онкологией. Недуг дал о себе знать в конце лета прошлого года. Как выяснили журналисты, за время болезни звезда «Кривого зеркала» перенес десять курсов химиотерапии, но результата процедуры не принесли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александр Пономаренко боролся с онкологией.

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