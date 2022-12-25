«Монолит»: глава МИД Китая Ван И сообщил об укреплении отношений с Россией

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 6

В Китае особо отметили, что сотрудничество с РФ не нацелено на противостояние с третьей стороной.

«Монолит»: глава МИД Китая Ван И сообщил об укреплении отношений с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Wang Yi

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Необычайно высоко оценил взаимодействие с Россией глава МИД Китая Ван И. Он отметил, что они не подвержены изменениям под внешними воздействиями.

«Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как монолит. Они не подвержены вмешательству и провокациям», — отметил дипломат.

Выступая на симпозиуме, посвященном китайской дипломатии, Ван И добавил, что глобальные изменения конъюнктуры не влияют на взаимодействие двух стран.

Глава Министерства иностранных дел Китая добавил, что отношения РФ и КНР не направлены на третью сторону.

«КНР и Россия твердо выступают против гегемонии», — уточнил дипломат.

Ван И заключил, что Китай и РФ активно продвигают двустороннее сотрудничество, учитывающее взаимные стратегические интересы и опирающееся на обоюдное доверие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как США оказались на грани провала из-за России и Китая.

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