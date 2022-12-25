«Ничего удивительного»: как Путин относится к россиянам, не поддержавшим СВО

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 3 583

Путин заявил, что не осуждает россиян, которые поставили личные интересы превыше страны

«Ничего удивительного»: как Путин относится к россиянам, не поддержавшим СВО

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Metzel/Kremlin Pool

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Глава государства отметил, что патриотизм — это выбор, который делает каждый человек.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не стал осуждать россиян, не выступивших патриотами и защитниками своей Родины. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам российского лидера, в том, что кто-то повел себя не как истинный патриот, нет ничего удивительного. У людей бывают разные мотивы, но прежде всего, это выбор, который делает каждый.

«В любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, значит, о каких-то личных планах… Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю — каждый человек имеет право выбора», — отметил Владимир Путин.

Президент также подчеркнул, что общий патриотизм граждан в очередной раз подтвердил его убеждение в том, что Россия — это особая страна с особыми людьми.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление Владимира Путина о том, что Россия до последнего стремилась решить конфликт с Украиной мирными средствами.

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