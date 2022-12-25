Путин: Россия не могла себя вести себя так же цинично, как Запад

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Путин заявил, что Россия до последнего стремилась решить конфликт с Украиной мирными средствами

Путин: Россия не могла себя вести себя так же цинично, как Запад

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Основная разница между Россией и Западом заключается в философии и ценностях.

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал, что Россия всегда стремиться к тому, чтобы решать все возникающие споры исключительно дипломатическими методами. Этим же путем власти шли и в начале конфликта с Украиной, но «обратная, другая сторона была настроена по-другому», добавил российский лидер.

«Мы делали это с 2014 года, мы всегда стремились к тому, чтобы все возникающие споры решались мирными средствами путем переговоров», — заметил Путин.

Россия была вынуждена встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях. В основу разногласий, которые усиливались между РФ и Украиной легла политика геополитических оппонентов, направленная на растаскивание России.

«Разделяй и властвуй. А наша цель в другом — в объединении русского народа. <…> У нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям. <…> У нас разные подходы, в общем, там скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части. А у нас в духовной», — заметил президент РФ.

Ранее 5-tv.ru публиковал заявление Путина о том, что Запад желает раздробить Россию.

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