«Месяцами не общались»: Волочкова находится в непростых отношениях с дочкой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 6 942

Анастасия Волочкова месяцами не общалась с 17-летней дочкой Ариадной, учащейся во Франции

Фото, видео: Telegram / volochkova_anastasiya; 5-tv.ru

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Знаменитость вкладывает в ребенка все самое лучшее, однако отношения со звездными детьми часто выходят из-под контроля.

Балерина Анастасия Волочкова поделилась подробностями о жизни своей дочери Ариадны. Танцовщица рассказала 5-tv.ru о достижениях своего 17-летнего ребенка. Однако отношения со звездной мамой у девочки не всегда складывались гладко.

По словам бывшей примы Большого театра, Ариадна готовится к сложнейшим экзаменам на английском и французском. Как творческая личность, она уже написала 120 стихотворений на трех языках. Подросток еще не определилась, хочет ли продолжить учебу во Франции или останется в России.

«Она поет, танцует, пишет картины, занимается животными. Я считаю, что это награда Бога. Главную роль в своей жизни я исполнила - это материнство», — похвасталась артистка.

Балерина без стеснения берет на свой счет часть достижений наследницы, потому что вкладывала в нее все самое лучшее. Волочкова отметила, что никогда не оказывала на Ариадну давления, под которым сама росла в семье. Анастасия также выстраивает с дочкой свободные отношения, но сложностей избежать удается не всегда.

«Вы знаете, отношения у нас непростые были. Были моменты, когда мы какое-то время даже месяцами не общались. Я точно знаю, что Ариша нуждается в моей любви и моем внимании», — объяснила прима Большого.

В заключение артистка балета подчеркнула, что уже отпустила воспитанницу в самостоятельную жизнь. Сейчас Волочкова говорит с Ариадной обо всем и учит ее слушать зов сердца. По словам знаменитости, она никогда не будет перечить выбору своей дочери.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова готовится стать невестой январе 2023 года.

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