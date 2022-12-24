Волочкова выйдет замуж в костюме Снегурочки: «Мне хочется по-русски!»

Экстравагантная 46-летняя знаменитость уже надевала платье невесты, целых пять за один день, но в официальном браке еще не состояла.

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, какой видит свою январскую женитьбу с кондитером Дмитрием. Незачем ждать лета и незачем надевать классическое свадебное платье — артистка хочет зимней сказки. С ней, помимо прочего, связана история любви жениха и невесты. Этот случай танцовщица в очередной раз рассказала 5-tv.ru в закулисье музыкального фестиваля «Новое Радио ДВИЖ». В рамках шоу она вышла на сцену в качестве певицы.

По мнению Волочковой, каждая женщина мечтает о красивой свадьбе. Особенно, если это творческая натура — тут уж точно без торжества во имя Купидона не обойтись. Романтичная и любвеобильная балерина захотела в день своего бракосочетания отказаться от стереотипов и сотворить волшебство. Такое же, какое наконец царит в ее личной жизни.

«Мой любимый человек вошел в мою жизнь в образе Деда Мороза. И я просто для себя решила — свадьбу хочу в зиме! Хочу или в Лапландии, или в Великом Устюге, откуда родом Дед Мороз! И мне не надо этих свадебных платьев, я уже их пять надела на свадьбу свою. Я буду в наряде Снегурочки, но шикарном. Мне хочется по-русски, ребята, а как нам сейчас не по-русски? Мы все должны сейчас по-русски объединяться, торжества отмечать!» — заявила прима.

В интервью Волочкова вспомнила о своей первой брачной церемонии. Случилась она в 2007 году, женихом был бизнесмен Игорь Вдовин — далеко не самый богатый из ухажеров звезды, но единственный, кому она подарила ребенка. В этом союзе родилась девочка Ариадна. Правда, и союз оказался не вечным, и свадьба, как выяснилось позже, постановочной. Балерина захотела шоу, а в ЗАГС, по собственным словам, не захотела.

Теперь у нее все серьезно. В январе 46-летняя Волочкова собирается стать официальной женой своему избраннику. Появился Дмитрий в ее жизни так же внезапно, как и десяток предыдущих кавалеров — словно из ниоткуда. На этот раз его хотя бы зовут полным именем, раньше были одни Сережи да Володи. Свела влюбленных общая увлеченность благотворительностью. Вскоре после знакомства, Дмитрий заявился к звезде домой в упомянутом костюме с мешком подарков, а окончательно растопили ее сердце преподнесенные пуанты из сахара.

На заветный вопрос балерина ответила согласием, замуж хочет выходить сразу после своего дня рождения 20 января. Ранее, писал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова рассказала, почему считает неразумным отказ от секса до свадьбы.