Долги, оружие и «извращенные западные ценности»: что Зеленский везет из США

Многие заметили, как в ходе визита украинского лидера в Конгресс его «благословила» Роза Делауро — известная поборница идей ЛГБТ и смены пола.

Очередная денежная подачка и новая партия оружия — не единственное, что пообещали украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время визита в Вашингтон. Многие заметили, что в Конгрессе его сердечно приветствовала пожилая дама с экстравагантной внешностью — конгрессвумен Роза Делауро. Она известна как один из лидеров «прогрессивного» крыла Демократической партии — того самого, которое активно продвигает варварские идеи ЛГБТ и смены пола среди детей.

По мнению политолога Андрея Кошкина, столь живой интерес к персоне Зеленского со стороны Делауро неспроста: скорее всего, США готовятся активно насаждать «прогрессивные» западные идеи в украинском обществе.

Конгрессвумен Роза Делауро «выхватила» Зеленского на короткий диалог; www.globallookpress.com / Cliff Owen — CNP

«Это характеризует желание США, конкретно тех политических сил, которые активно продвигают идеи ЛГБТ в других государствах, значительно повлиять на Украину, чтобы в этом направлении разложить ее общество и сделать из него такой же полигон для экспериментов, какой, по их желанию, должен процветать во всем мире», — сказал эксперт в комментарии 5-tv.ru.

Кошкин пояснил, что речь идет об ЛГБТ, смене пола и всевозможных мистических движениях. Идеях, которые противостоят общечеловеческим ценностям и чужды для здорового гуманного общества.

«Мы видим желание Розы Делауро влиять на президента Украины и передать какую-то силу для всего украинского общества. Она видит в нем то поле экспериментов, на котором можно было бы развивать свои идеи», — подчеркнул политолог.

То обстоятельство, что на Украине сейчас идут боевые действия, не может помешать развитию в ее обществе ЛГБТ-движения и насаждению прочих «прогрессивных» идей, уверен Кошкин. Более того, по его мнению, они, наоборот, создают благоприятную почву для этого.

«США активно влияют на все процессы в украинском обществе, поэтому идеи ЛГБТ и смены полов именно сейчас им и можно продвигать, и они уже этим занимаются. Боевые действия только способствуют тому, что украинское общество находится в прострации, когда в него можно вкраплять любые идеи, и они будут приживаться», — заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем Зеленский расплатится за миллиардные долги перед США.