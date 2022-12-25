Задавит интеллектом: что изменит в зоне СВО новейший российский танк «Армата»

Эксперт рассказал о ключевых особенностях самой современной боевой машины Вооруженных сил РФ.

Новейший российский танк Т-14 «Армата», по некоторым данным, сейчас проходит боевое слаживание, и не исключено, что примет участие в специальной военной операции. Такое предположение высказал военный обозреватель Виктор Баранец в интервью радио KP.RU.

«Этот танк испытывается очень долго, и я думаю, что его потихоньку будут подтягивать к полю боя. Его сейчас на российских полигонах наши испытатели „убивают“ в различных режимах — в холодных, в горячих, в грязи, в песке и так далее», — заявил эксперт.

Баранец назвал «Армату» интеллектуальной боевой машиной, отметив, что не знает другого танка, который был бы так же «напичкан» электроникой.

«Это будет сетецентрический танк. Потому что он будет наблюдать на поле боя за ситуацией и передавать на танки Т-90 или Т-72 и положение на поле боя, и те цели, которые эти танки должны уничтожить в первую очередь. „Армата“ тоже будет стрелять. Мы получаем Т-14 уже не просто как боевое железо, которое обладает особенностями тактико-технических характеристик, но и танк-управленец», — отметил аналитик.

Другой уникальной особенностью «Арматы» Баранец назвал систему «Афганит». Она мгновенно засекает выпущенный по танку снаряд и посылает ему навстречу ответный боеприпас, который подрывает или сбивает с траектории вражеский.

Также эксперт обратил внимание, что самое слабое место любого танка — башню — у «Арматы» защищает не только автоматический зенитный пулемет, но и специальная система, способная отражать снаряды.

Особое внимание, подчеркнул Баранец, разработчики уделили безопасности экипажа «Арматы». Так, в отличие от классических танков, в Т-14 бойцы находятся отдельно от боезапаса, за мощной броней, снаряды же подаются в ствол пушки автоматически.

Кроме того, у танка мощная динамическая защита: корпус «Арматы» покрыт специальными пластинами, которые взрываются вместе с подлетающими снарядами и гасят их разрушительную силу. Экипаж при этом остается невредимым, его может только «хорошенько тряхнуть» внутри танка, пояснил Баранец.

Он также отметил могучие двигатели, которыми оснащаются Т-14, — мощностью от 1300 до 1500 лошадиных сил. Наконец, по словам эксперта, у танка «интересная пушка» калибром 125 миллиметров, который в ходе испытаний может увеличиться до 152 миллиметров. Особенность этой пушки в том, что из нее можно стрелять не только снарядами, но и управляемыми ракетами.

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