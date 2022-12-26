Яна Рудковская о заказной травле ее сына Александра: «Отомстили нашей семье!»

Мама Гнома Гномыча прокомментировала ситуацию с приписываемыми ее наследнику болезнями и особенностями развития.

Продюсер Яна Рудковская вспомнила о скандале с несуществующей болезнью ее сына от фигуриста Евгения Плющенко Александра (Известен как Гном Гномыч. — Прим. ред.). В интервью телеведущей Лере Кудрявцевой звездная мама заявила, что наследника целенаправленно оклеветали, чтобы отомстить его родителям. Ему намеренно приписали особенности развития, оформили ложь в виде статей для СМИ и распространили в медиапространстве.

Рудковская и Плющенко с пеленок начали превращать сына в знаменитость. Мальчик по примеру отца занялся фигурным катанием, выступал в масштабных шоу еще совсем крохой. Он также стал популярным блогером — за раскрутку страниц в соцсетях взялась мама. Она же придумала псевдоним Гном Гномыч, который так хорошо прижился, что не каждый поклонник до сих пор знает настоящее имя парнишки.

Два года назад Саша Плющенко, известный на всю страну артист и обладатель целой армии фолловеров, подвергся настоящей травле, заявила Рудковская. В прессе говорили об отставании в развитии, негожем воспитании, синдроме Аспергера и других психических недугах. Из-за скандальных статей Гнома Гномыча стали дразнить в школе и на тренировках, он жил в постоянном стрессе.

«Люди взяли деньги, чтоб отомстить нашей семье. Это была заказная статья о том, что Гном Гномыч — больной, у него якобы какой-то синдром. Если он был бы особенным, мы бы этого не скрывали, но Саша — абсолютно нормальный ребенок», — сказала в интервью Рудковская.

Продюсер отметила, что многие знакомые тогда поверили уткам, даже сам Саша засомневался — то и дело подходил к маме и спрашивал, чем он болен. Супермодель и благотворитель Наталья Водянова сообщала Рудковской о своей готовности помочь мальчику. Беспочвенное внимание и жалость сводили знаменитую маму с ума. Она уверена, что все злоключения — происки недоброжелателя.

Справедливости удалось добиться через суд, исполнителя заказа вывели на чистую воду. По словам Рудковской, им оказался близкий человек, имевший доступ в семью, периодически бывавший в ее доме.

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