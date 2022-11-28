Завидный жених: сколько зарабатывает сын Рудковской и Плющенко Гном Гномыч

Зарплата девятилетнего Плющенко-младшего в 30 раз больше дохода среднестатистического россиянина. Поэтому он в состоянии уже самостоятельно оплачивать личную няню, водителя и охранника.

Стало известно, сколько старший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша зарабатывает за год. Как сообщила KP.RU, доходам девятилетнего мальчика позавидуют многие россияне.

Саша, как и его папа, увлекся фигурным катанием давно. Сейчас он тренируется под чутким руководством звездного родителя, и это приносит определенные результаты. Поэтому на протяжении последних лет мальчик зарабатывает 12 миллионов в год. Основную часть дохода составляет участие в ледовых шоу и мюзиклах. Также Саша имеет немало денег благодаря рекламе в социальных сетях. За жизнью звездного наследника следят полтора миллиона человек. В последние месяцы из-за санкций количество предложений, конечно, поубавилось, но особо не отразилось на жизни Саши.

Кроме того, у мальчика заключены рекламные контракты, среди них и с мировыми брендами одежды. Один съемочный день Саши раньше стоил 250 тысяч рублей.

«Раньше съемочный день Гном Гномыча (так мальчика называют мама и папа — Прим. ред.) стоил 250 тысяч рублей, а сейчас мы подняли сумму до 500 тысяч рублей», — хвасталась на днях Яна Рудковская.

Благодаря таким доходам мальчик уже в состоянии самостоятельно оплачивать личную няню, водителя и охранника. В целом же Саша не любитель тратить деньги на ветер. Он откладывает на свою квартиру.

К слову, у Плющенко и Рудковской подрастает еще один сын. Арсению сейчас два года. И звездная пара уже придумала, чем мальчик будет заниматься, когда подрастет. Родители также отдадут его в фигурное катание. Первым тренером мальчика, по словам Рудковской, станет олимпийская чемпионка Юлия Липницкая.

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