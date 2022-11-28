Завидный жених: сколько зарабатывает сын Рудковской и Плющенко Гном Гномыч

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 76

Старший сын Рудковской и Плющенко Саша за год зарабатывает 12 миллионов рублей

Завидный жених: сколько зарабатывает сын Рудковской и Плющенко Гном Гномыч

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Читайте нас в: Дзен Новости

Зарплата девятилетнего Плющенко-младшего в 30 раз больше дохода среднестатистического россиянина. Поэтому он в состоянии уже самостоятельно оплачивать личную няню, водителя и охранника.

Стало известно, сколько старший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша зарабатывает за год. Как сообщила KP.RU, доходам девятилетнего мальчика позавидуют многие россияне.

Саша, как и его папа, увлекся фигурным катанием давно. Сейчас он тренируется под чутким руководством звездного родителя, и это приносит определенные результаты. Поэтому на протяжении последних лет мальчик зарабатывает 12 миллионов в год. Основную часть дохода составляет участие в ледовых шоу и мюзиклах. Также Саша имеет немало денег благодаря рекламе в социальных сетях. За жизнью звездного наследника следят полтора миллиона человек. В последние месяцы из-за санкций количество предложений, конечно, поубавилось, но особо не отразилось на жизни Саши.

Кроме того, у мальчика заключены рекламные контракты, среди них и с мировыми брендами одежды. Один съемочный день Саши раньше стоил 250 тысяч рублей.

«Раньше съемочный день Гном Гномыча (так мальчика называют мама и папа — Прим. ред.) стоил 250 тысяч рублей, а сейчас мы подняли сумму до 500 тысяч рублей», — хвасталась на днях Яна Рудковская.

Благодаря таким доходам мальчик уже в состоянии самостоятельно оплачивать личную няню, водителя и охранника. В целом же Саша не любитель тратить деньги на ветер. Он откладывает на свою квартиру.

К слову, у Плющенко и Рудковской подрастает еще один сын. Арсению сейчас два года. И звездная пара уже придумала, чем мальчик будет заниматься, когда подрастет. Родители также отдадут его в фигурное катание. Первым тренером мальчика, по словам Рудковской, станет олимпийская чемпионка Юлия Липницкая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Земфира сколотила за мини-тур за границей.

-5° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
Гороскоп на декабрь 2022 для всех знаков зодиака

Последние новости

5:43
ВС РФ отразили атаки ВСУ в районах Соледара, Опытное, Курдюмовки и Майорска
5:26
«Таких мужчин мало»: актриса Марьяна Спивак вспомнила погибшего Пускепалиса
5:00
Гурьев день: что обязательно нужно сделать 28 ноября в первый день поста
4:59
The New York Times: ВСУ понесли большие потери под Артемовском
4:50
Затирка для плитки: как правильно выбрать затирочную смесь при ремонте
4:32
Завидный жених: сколько зарабатывает сын Рудковской и Плющенко Гном Гномыч

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака
Новое лицо: сколько стоили пластические операции Пугачевой в Израиле
Кривой рот, косые глаза и парик: что случилось с Пугачевой после отъезда из РФ
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео