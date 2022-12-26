Россия и США в 2023 году могут оказаться на грани прямого военного столкновения

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 49

Представитель клуба «Валдай» Суслов допустил военное столкновение РФ и США в 2023 году

Россия и США в 2023 году могут оказаться на грани прямого военного столкновения

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов полагает, что отношения Москвы и Вашингтона будут только ухудшаться на фоне украинского конфликта.

Противостояние США и России усилится в 2023 году, ситуация может привести к прямому военному столкновению. Такое мнение в интервью ТАСС озвучил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов. Он не исключает дальнейшего наращивания военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Эксперт полагает, что Штаты могут принять решение о поставке Украине ракет и беспилотников для нанесения ударов вглубь территории РФ.

«Я не думаю, что мы достигли дна российско-американских отношений. Мне кажется, что, к сожалению, они продолжат ухудшаться, продолжится эскалация, в том числе на Украине, связанная со все большей вовлеченностью туда Соединенных Штатов. На каком-то этапе в следующем году мы можем оказаться с США на грани прямого военного столкновения», — сказал Суслов.

Как подчеркнул эксперт, его опасения связаны с прослеживаемой логикой развития взаимодействия Киева и Вашингтона. Прежде для США, казалось, были недопустимы и нынешние масштабы военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Но поставки HIMARS и Patriot все же произошли. Поэтому и сегодняшнее нежелание Штатов давать Незалежной дальнобойные ракеты может со временем смениться вполне реальной комплектацией соответствующего груза.

«Соединенные Штаты последовательно стирали те табу, которые они сами для себя обозначали еще в начале и в середине года, потому что ситуация складывалась не в пользу Украины», — заявил Суслов.

По мнению эксперта, американские власти рассматривают украинский конфликт как часто собственного противостояния с Россией. И в этом основная причина столь щедрой помощи Киеву. Действия администрации президента Джо Байдена направлены на создание определенного имиджа команды Белого дома. И если в результате Москва одержит верх, то проигравшей стороной Вашингтон увидит не Украину, а себя. Этом момент станет точкой в вопросе краха лидерства США во всем мире.

Суслов уверен, что между безопасностью собственных граждан (в случае военного столкновения) и утратой статуса сверхдержавы Штаты выберут первое. Американская верхушка будет готова воевать, только бы не лишиться «остатков гегемонии».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

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