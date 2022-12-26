США бросили, сбежали и оставили Афганистан в руинах

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 45

Лавров напомнил о том, как США оставили Афганистан в руинах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Omid; 5-tv.ru

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Американская сторона привыкла действовать только в своих интересах.

Вашингтон бессовестно бросил Афганистан, оставив его в развалинах с процветающей террористической и наркотической угрозой. Теперь государство погрязло в нищете из-за ошибок Вашингтона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на рабочей встрече с руководителями российских СМИ в Москве.

«После 20-летнего правления в Афганистане США бросили в одночасье, сбежали, оставив страну в руинах, сохранивши с террористической угрозой, усилившейся многократно за период американского пребывания там наркотической угрозой. Все знают, как американские солдаты вместе с наркобаронами занимались наркотрафиком в Европу из Афганистана», — заявил он.

Главный российский дипломат напомнил, что за эти 20 лет в Афганистане не было построено ни одного промышленного предприятия. Нищета этой страны усугубилась, потому что оставшиеся от предыдущего правительства средства украли и возвращать не собираются.

К слову, недавно издание The Hill отмечало, что Штаты могут повести себя на Украине как в Афганистане. Как отмечал 5-tv.ru, Вашингтон будет действовать только в своих интересах.

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