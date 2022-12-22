The Hill: Штаты могут повести себя на Украине как в Афганистане

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 24

Ряд представителей американского Минобороны описывают конфликт на Украине как битву «большой России против маленькой России».

The Hill: Штаты могут повести себя на Украине как в Афганистане

Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie

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Тема:
Спецоперация

Штаты могут начать действовать в отношении Украины в своих интересах, как при выводе войск из Афганистана. Об этом в своей статье для издания The Hill написал обозреватель Харлан Ульман.

По мнению автора материала, «на каком-то этапе» в Вашингтоне будут действовать, исходя из собственных интересов, возможно, как сделала администрация бывшего президента США Дональда Трампа во время переговоров о выводе войск из Афганистана с террористами, а не с афганским правительством.

Также Ульман указал, ряд представителей американского Минобороны описывают конфликт на Украине как битву «большой России против маленькой России».

«Это означает, что Украина навряд ли сможет одержать верх над сильной Россией в случае длительного конфликта», — написал колумнист.

До этого американский судья Эндрю Наполитано заявлял, что отправка военных советников США на Украину напоминает начало Вьетнамской войны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса от украинских националистов. Цель российских военных — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США именно сейчас.

Тема:
Спецоперация
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