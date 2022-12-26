Путин до Нового года планирует пообщаться с Си Цзиньпином
Песков заявил, что Путин до Нового года планирует пообщаться с Си Цзиньпином
Фото: www.globallookpress.com / Pang Xinglei
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что о точной дате переговоров говорить пока рано.
Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует до Нового года пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом разговоре с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Действительно, такой контакт планируется, мы своевременно совместно с нашими китайскими друзьями сообщим», — ответил на вопрос о переговорах лидеров России и КНР Дмитрий Песков.
На просьбу уточнить сроки и формат будущей встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина пресс-секретарь президента подчеркнул, что говорить об этом «пока преждевременно».
К слову, Владимир Путин недавно нанес визит в Минск, где провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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