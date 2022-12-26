Путин до Нового года планирует пообщаться с Си Цзиньпином

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 27

Песков заявил, что Путин до Нового года планирует пообщаться с Си Цзиньпином

Путин до Нового года планирует пообщаться с Си Цзиньпином

Фото: www.globallookpress.com / Pang Xinglei

Читайте нас в: Дзен Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что о точной дате переговоров говорить пока рано.

Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует до Нового года пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом разговоре с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, такой контакт планируется, мы своевременно совместно с нашими китайскими друзьями сообщим», — ответил на вопрос о переговорах лидеров России и КНР Дмитрий Песков.

На просьбу уточнить сроки и формат будущей встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина пресс-секретарь президента подчеркнул, что говорить об этом «пока преждевременно».

К слову, Владимир Путин недавно нанес визит в Минск, где провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

-4° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
68.68
-3.45 73.04
-3.60
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 декабря

Последние новости

13:50
Байден не получит от Путина поздравления с Новым годом
13:40
Скончался музыкант и автор песен Александр Шевченко
13:36
На Филиппа Киркорова подали в суд из-за танца на перевернутом кресте
13:27
Глава МИД Лавров: Запад скоро не сможет «рулить» в мировой экономике
13:16
Песков рассказал, как Путин отметит Рождество в 2023 году
13:05
США бросили, сбежали и оставили Афганистан в руинах

Сейчас читают

Зеленский ждет поражения ВСУ в Артемовске, чтобы расправиться с Залужным
«Месяцами не общались»: Волочкова находится в непростых отношениях с дочкой
Сегодня всем стало не до смеха: юмористы скорбят об ушедшем Пономаренко
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023