«Номер с крестом не дает покоя»: юрист Киркорова прокомментировал скандал на шоу

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 2 855

Добровинский: на Киркорова подали в суд из-за танца на кресте, чтобы очернить репутацию певца

«Номер с крестом не дает покоя»: юрист Киркорова прокомментировал скандал на шоу

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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На эпатажного певца подали в суд не совсем из-за танца не перевернутом кресте, считает защита Киркорова.

Юрист Филиппа Киркорова Александр Добровинский в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru объяснил ситуацию, в которой оказался поп-король после своего скандального выступления.

«Номер с крестом, который до сих пор некоторым не дает покоя, задуман как раз как поклонение Марии Магдалине. Филипп Бедросович поднимается на крест и преклоняет колено перед этой святой. Но каждый видит то, что хочет увидеть или то, что ему выгодно, чтобы очернить артиста», — прокомментировал Добровинский.

Танец на кресте публика расценила как оскорбление чувств верующих. За это на артиста даже подали в суд.

Но, как отметил Добровинский, Киркоров просто стал жертвой злопыхателей, которым не нравится политическая позиция певца.

«Свое отношение к стране он доказал тем, что никуда не уехал, как многие артисты, и не собирается уезжать, а продолжает вести свою концертную деятельность здесь — в России. Такая позиция некоторым злопыхателям не нравится, отсюда и беспочвенные обвинения в „восхождении на Голгофу“ и прочие инсинуации в сторону моего клиента и друга», — подчеркнул юрист.

Он считает, что эти жалобы носят спекулятивный и заказной характер, а источник финансирования компании, подавшей в суд на Киркорова, найдется где-то в странах, которые запретили артисту въезд.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркорова боятся в США из-за его яркости и таланта.

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«Номер с крестом не дает покоя»: юрист Киркорова прокомментировал скандал на шоу

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