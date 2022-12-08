«Его испугались в США»: Добровинский о запрете на въезд Киркорова в Америку
Адвокат Добровинский: Киркорова боятся в США из-за его яркости и таланта
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
По мнению адвоката, коллективному Западу не подходят такие патриотичные люди, как Филипп Бедросович.
Американцы потребовали запретить Филиппу Киркорову въезд в США. Адвокат Александр Добровинский в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru назвал эту ситуацию «странной истерией».
«Странная истерия и история с Филиппом Бедросовичем Киркоровым продолжается. Человек поет, собирает огромные залы, заступился за Галкина, когда того назвали на ТВ то ли геем, то ли как-то более оскорбительно, имеет гражданство одной из европейских стран и довольно далек от политики. Несмотря на все это, ему закрыли въезд в страны Балтии и на Украину. А вот теперь, скорее всего, его испугались в США», — сказал Добровинский.
Американцы считают, что артист не имеет права владеть особняком в Штатах и одновременно поддерживать специальную военную операцию России по защите Донбасса.
«Почему, спросите вы? Отвечу. Сегодняшнему объединенному Западу необходимы два вида людей из России и в России: серость и предатели. Киркоров же яркий и талантливый. Собственно в этом его вина в глазах врагов», — прокомментировал адвокат Александр Добровинский.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отца Филиппа Киркорова экстренно госпитализировали в Москве.
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