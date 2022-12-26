«Выглядит очень хорошо»: хирург оценил омоложение 61-летней Елены Яковлевой

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 914

Пластический хирург Воздвиженский объяснил, почему Елена Яковлева резко помолодела

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Личный архив Ивана Воздвиженского; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Не исключено, что легендарная артистка могла слегка скорректировать лицо, чтобы вернуть ему молодость.

Елена Яковлева удивила поклонников своим внешним видом на премьере фильма «Чебурашка». 61-летняя актриса выглядела весьма посвежевшей. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru пластический хирург, лауреат премии правительства РФ в области медицины Иван Воздвиженский прокомментировал изменившуюся внешность теледивы.

По словам эксперта, Елена Яковлева действительно смогла преобразиться благодаря некоторым процедурам со скулами. Он подчеркнул, что именно средняя часть лица стала более объемной, а овал остался таким же четким.

«Скорее всего либо липофилинг, либо филлеры. То есть явно увеличен объем средней зоны», — пояснил врач.

Иван Воздвиженский отметил, что липофилинг предполагает пересадку собственного жира. Он берется в одном месте и имплантируется в другое.

В любом случае, возможные процедуры сделаны крайне аккуратно. По словам врача, подобные вмешательства совершенно безопасны и никак не могли навредить здоровью Елены Яковлевой.

«Она выглядит как до, так и после предполагаемой операции, очень хорошо. Она в очень хорошем состоянии находится. Здесь понять невозможно, она просто хорошо выглядит», — похвалил внешность Яковлевой врач.

Хирург добавил, что сам как специалист может определить определенные метки во внешности актрисы, но обычные люди не смогут понять, была ли пластика.

«Это высший пилотаж для любого пластического хирурга, по работе которого невозможно сказать, оперирован пациент или не оперирован», — подытожил Воздвиженский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в проведении пластической операции признался Филипп Киркоров.

-5° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
68.45
-0.23 72.62
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 декабря

Последние новости

21:35
Петербург завалило снегом, а полицию — жалобами на травмы от падения льда
21:16
Подозреваемого во взяточничестве чиновника Росавиации заключили под стражу
21:01
«Главное — подготовка»: гинеколог развеяла мифы об ужасах беременности после 40
20:47
«Нужно оставаться человеком»: Гальцев рассказал о различиях москвичей и петербуржцев
20:40
Чего боятся США? Почему Украина рискует никогда не увидеть ЗРК Patriot
20:20
«Выглядит очень хорошо»: хирург оценил омоложение 61-летней Елены Яковлевой

Сейчас читают

Чувствовал себя обделенным: почему умер музыкант Александр Шевченко
«Не видел ни на одной репетиции!» — Соседов изобличил все грехи Бузовой на музыкальном шоу
Сегодня всем стало не до смеха: юмористы скорбят об ушедшем Пономаренко
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023