Вам не понять: Киркоров раскрыл секрет своей «неземной красоты»

В 55 лет на лице поп-короля практически нет морщин и других признаков возраста.

Филипп Киркоров отметился на вечеринке в честь дня автора YouTube-канала «Алена, блин!» Алены Жигаловой и сделал неожиданное заявление. Артист признался, что ложился под нож ради красоты.

Король отечественной эстрады доверил себя знаменитому московскому пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. Когда-то доктор подрабатывал кальянщиком в Воронеже, а сейчас стал одним из самых желанных врачей среди российских селебрити. В числе его пациентов были Ирина Дубцова, Гоар Аветисян, певица Слава, Давид Манукян и другие звезды.

Филипп Киркоров тоже оказался в списке тех, кому помог врач. По словам певца, созданная руками Хайдарова «неземная красота», стала самым ярким событием за последнее время.

«Он всегда со мной, он мой Бог, он моя молодость и вечная красота. Вам это не понять, вы слишком молоды и красивы. А я красив, но не молод», — сказал Киркоров, обнимая хирурга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров зажигал на приватной вечеринке до самого утра в компании Ани Лорак.