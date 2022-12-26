Путин назвал мощную силу, объединяющую страны СНГ

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 24

Лидеры дружественных стран прибыли в Санкт-Петербург на встречу с российским президентом.

Фото, видео: Быркин Павел / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал русский язык связующим звеном стран СНГ.

По словам главы государства, народы СНГ объединяются благодаря общей истории, в том числе духовной.

«Наши народы связывает действительно многое: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценности и традиции. И, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства», — сказал Путин на неформальном саммите лидеров СНГ.

Кроме того, Владимир Путин выразил признательность лидерам Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана и Азербайджана. Приезд дружественных стран в Санкт-Петербург подтверждает готовность стран СНГ развивать сотрудничество и укреплять партнерство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин не собирается разговаривать с Эммануэлем Макроном.

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