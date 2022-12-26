Владимир Путин не собирается разговаривать с Эммануэлем Макроном

Лидер Пятой республики не раз заявлял, что хочет связаться с президентом России.

Российский лидер Владимир Путин пока не планировал общаться по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет, мы сообщим», — коротко констатировал он.

Известно, что сам лидер Пятой республики хочет созвониться с Путиным, и с украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако перед этим Макрон собирается поговорить по телефону с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Стоит отметить, что ранее у главы Франции был день рождения — ему исполнилось 45 лет. Как отмечал представитель Кремля, Путин не будет звонить коллеге с поздравлениями.

Еще в начале декабря Макрон публично сообщил, что поддерживает регулярные прямые контакты с российским президентом, ведь «изоляция — это худшее, особенно для такого сильного лидера», как Владимир Владимирович.

В том числе Макрон ни раз заявлял о желании обсудить с российским коллегой ситуацию с гражданской атомной энергетикой, однако в у президента РФ напряженный и динамичный график, телефонного разговора с Макроном там нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции назвали безумием отказ Зеленского от переговоров с РФ.