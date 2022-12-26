Без галстуков и с детьми: как прошел неформальный саммит лидеров стран СНГ

В Петербурге в эти минуты проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ. Уже традиционно главы государств вместе подводят итоги уходящего года. Приветствуя высоких гостей, Владимир Путин подчеркнул, что встреча проходит в дружеском кругу и никакие разногласия, вызовы и угрозы не смогут их разобщить. С деталями — Николай Иванов.

Саммит в Петербурге — неформальный. Но Ильхам Алиев спускался по трапу уже в строгом пальто, костюме и галстуке. А вот Александр Лукашенко предпочел стиль кэжуал — бомбер. Он в Петербурге с сыном. Премьер Армении прилетел с дочкой.

Лидеры СНГ подъезжают к президентской библиотеке. Саммит начнется, когда соберутся все. Что интересно, в составе большинства кортежей наш российский «Аурус». Посмотрите, сколько журналистов — все стараются найти место получше, чтобы снять приезд делегаций с лучшего ракурса.

Пообщаться в преддверии Нового года лидеров СНГ Владимир Путин пригласил во время заседания Высшего Евразийского экономического Совета в начале декабря. Встреча — многосторонняя. Но, понятно, что у глав стран Содружества — будет возможность поговорить и тет-а-тет.

Главы государств, конечно, привыкли к рукопожатию. Но тут — саммит неформальный. Можно и по-другому. Тем более в Петербурге — трескучий мороз.

После совместного фото — заседание за круглым столом. Владимир Путин предлагает подвести итоги года.

«То, что мы еще раз собрались в таком дружеском кругу, на мой взгляд, красноречиво свидетельствует о нашем стремлении и далее сообща выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ в духе подлинного стратегического партнерства, взаимной выгоды и учета интересов всех стран… Это подтверждает устойчивый рост товарооборота между нами и Россией со всеми странами СНГ. За январь–октябрь он увеличился на 6,6 процента, до 81,5 миллиарда долларов. Есть основания рассчитывать, что по итогам текущего года он достигнет 100 миллиардов долларов. Все это происходит на фоне непростой ситуации, вызванной волатильностью на глобальных рынках, неблагоприятной мировой экономической конъюнктурой, а также санкционным давлением со стороны некоторых стран», — подчеркнул Путин.

Президент Казахстана на правах председательствующего в СНГ говорит о вызовах, которые стоят сейчас перед содружеством. Их немало. Сегодня нужно держать руку на пульсе и не стараться присоединиться к мировым тенденциям в экономике, а строить самим новый шелковый путь.

«Особое значение приобретает международный коридор „Север — Юг“, важной транспортной артерией в котором выступает железная дорога Казахстан — Туркменистан — Иран. Мы знаем, что и Российская Федерация проявила практический интерес к реализации этого проекта. Естественно, это приветствуется», — отметил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Самое примечательное, что лидерам СНГ, в отличие от глав государств всех остальных союзов и блоков на планете, не нужен переводчик. Следующий год объявлен в СНГ годом русского языка.

«Напомню, что ранее на одном из саммитов мы приняли решение провести в странах Содружества в 2023 году Год русского языка. Я хотел бы поблагодарить вас всех за поддержку этой инициативы. Разработана весьма обширная программа мероприятий, направленных на поддержку, сохранение и повышение статуса языка как языка межнационального общения, на всемерную популяризацию наших достижений в области культуры. Проведение таких мероприятий будет способствовать духовному и культурному взаимообогащению государств СНГ», — заявил Путин.

Понятно, что у глав государств будет возможность обсудить самые острые проблемы. Формально трехсторонка Россия — Азербайджан — Армения в планах не значится. Но кто мешает сымпровизировать?

Президентская библиотека — собрание редчайших книг и архивных документов. Как раз сегодня здесь открылась мультимедийная выставка, посвященная столетию создания Советского Союза. И здесь есть любопытный документ. Точнее, выписка из протокола заседания президиума ЦИК, где предлагается опубликовать в газете «Известия» знаменитый лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь». На шести языках.