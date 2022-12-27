Детское новогоднее меню: как кормить ребенка в праздники

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 29

Вкусности и сладости для детей на новогоднем столе лучше заменить полезной едой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller; 5-tv.ru

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Рассказываем, как организовать праздничный стол для детей, чтобы не навредить их здоровью.

Стол с массой вкусных блюд — обязательное условие Нового года, но тем, у кого есть дети, стоит очень ответственно подойти к детскому новогоднему меню. Его нужно составлять с учетом возраста и индивидуальных особенностей.

Эксперты советуют и вовсе организовать для ребенка отдельный стол, который исключит вредную еду и обилие майонеза в блюдах.

Что детям нежелательно?

  • колбасы и копченая рыба;
  • салаты с креветками и мидиями;
  • грибы — детям до семи лет;
  • кетчупы и майонезы;
  • газированные напитки;
  • красная икра;
  • холодец — можно давать детям старше трех лет, если он сварен из натуральных ингредиентов;
  • некоторые фрукты — дыня и виноград;
  • сладости — не рекомендуются детям младше трех лет.

Вместо майонеза родителям рекомендуют заправить детские салаты сметаной или оливковым маслом, а вареную и копченую колбасу заменить отварным филе индейки или курицы. То же самое с консервированными и маринованными огурцами — их лучше заменить свежими. Вместо магазинных сладостей и напитков — домашние. Для детей полезнее будет морс, компот или какао.

А вот детское шампанское вовсе противопоказано малышам до пяти лет. Также стоит ограничить употребление сока — его можно разводить водой.

Чтобы не нарушать режим ребенка, нежелательно позволять ему не спать вместе со взрослыми до самого утра. Лучше накрыть детский стол заранее или устроить перекус до застолья, чтобы ребенок не голодал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как новогодняя ночь и праздничный стол угрожают здоровью детей.

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