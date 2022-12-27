«Черная весна», «Уэнсдэй», «Монастырь»: названы лучшие сериалы 2022 года

В список попали сериалы о Москве и Санкт-Петербурге, борьбе с нечистью и церковной жизни, тяжелых подростках и беспринципных взрослых.

Российские кинокритики составили список наиболее удачных и впечатляющих сериалов 2022 года. О выборе экспертов рассказывает «Вечерняя Москва».

«Сергий против нечисти»

Жанр: комедия, ужасы, фэнтези, боевик

Сериал рассказывает о священнике Сергии, которого отстранили от церкви. Именно это и стало причиной его охоты за нечистью, но судьба сводит его со следователем Екатериной. Девушке тоже пришлось погрузиться в мир потусторонних сил, чтобы помочь бывшему священнику одолеть Кощея и Баюна.

Несмотря на сказочность сюжета, сериал снят крайне реалистично. Об этом говорит кинокритик Александр Шпагин. По его словам, при просмотре картины у зрителей не возникает сомнений в естественности происходящего.

«Человек сразу попадает в русскую, но очень естественную реальность. Это ментально очень русская картина», — объяснил Шпагин.

Оценка «Кинопоиска»: 6,4

«Беспринципные»

Жанр: комедия

Российский сериал захватывает внимание зрителя абсурдностью ситуаций, в которые попадают представители столичной «элиты». Герои живут на Патриарших прудах и ежедневно сами себе создают проблемы: жена случайно знакомится с любовницей супруга и ею овладевает чувство вины. Муж пытается оправдаться перед ней через вымышленную дочь друга, а тот самый друг подталкивает на измену своего помощник из-за того, что так захотела его жена.

Кинокритик Алексей Двоеглазов отметил, что «Беспринципные» набирают популярность в сети и помогают пользователям создавать мемы, посвященные сериалу.

Оценка «Кинопоиска»: 7,6

«Конец света»

Жанр: комедия, фэнтези

Действия сериала разворачиваются в московском районе Чертаново. В центре сюжета — Князь Тьмы, который вторгся в мир живых ради встречи с сыном. Чтобы сделать это, ему придется наладить контакт с обычными людьми.

По мнению Алексея Двоеглазова, сериал отличается рискованными шутками, которые порой находятся на грани, но отлично дополняют сюжет.

«Один из самых хулиганских сериалов, которые выходили на российском стриминге. Здесь в своеобразной форме показаны ходы Мастера и Маргариты», — пояснил эксперт.

Оценка «Кинопоиска»: 7,5

«Монастырь»

Жанр: драма

Сериал рассказывает о девушке Марии. Она выросла в состоятельной семье и никогда ни в чем себе не отказывала. Однако одна из вечеринок кардинально изменила ее жизнь: после встречи с плохой компанией Марии пришлось пуститься в бега. Найти укрытие героиня попыталась в монастыре.

«Этот фильм отличается от „Конца света“. Он, наоборот, говорит о приходе к богу, но не без перегибов», — рассказал кинокритик Алексей Двоеглазов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5

«Уэнсдэй»

Жанр: фэнтези, комедия, криминал, детектив, семейный

Экранизацию истории о девочке-подростке из семьи Аддамс ждали все поклонники Тима Бертона. Сериал мгновенно обрел популярность. К тому же танец Уэнсдэй завирусился в соцсетях, только подогревая интерес к картине.

Сериал рассказывает о том, как главная героиня пытается найти серийного убийцу и разузнать тайну своих родителей.

По мнению критика Двоеглазова, в премьере Тим Бертон сохранил все фишки, отличающие его картины от других.

«Он сделал классическую для себя историю с современными веяниями и тенденциями. В картине отразилась критика современного мира и феминизма», — объяснил киноэксперт.

Оценка «Кинопоиска»: 8,2

«1703»

Жанр: комедия, детектив

Главный герой сериала — молодой оперуполномоченный Вадим. Парень переводится на службу из Москвы в Питер, где живет его невеста. Однако работать ему предстоит с капитаном Гошей Колпаковым — психованным суицидником и мизантропом в стадии обострении. Напарники колесят по улицам Санкт-Петербурга под Буланову и расследуют дело о пропаже трупов девушек из моргов.

По мнению киноэксперта и продюсера Андрея Русанова, одной из фишек сериала стал неординарный взгляд на ночной Санкт-Петербург.

«Это некое признание в любви к городу в нестандартной манере», — пояснил Русанов.

Оценка «Кинопоиска»: 6,9

«Черная весна»

Жанр: драма

Смелая и откровенная картина о юношеской любви, дуэлях и семейных тайнах. В центре сюжета — история 17-летнего Мела и его друзей из небольшого приморского городка. Вся их жизнь крутилась вокруг школы и тусовок, но все изменилось с появлением двух дуэльных пистолетов. Парни создают дуэльный клуб «Черная весна», где отстаивают законы чести и справедливости. Но каждый поединок ставит по угрозу их дружбу.

«Это вообще лучшее, что случалось с жанром юношеской драмы в нашей новой истории», — подчеркнул Андрей Русанов.

Оценка «Кинопоиска»: 7,6

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