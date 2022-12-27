«Вплоть до лыжной маски»: как стильно одеться для путешествия в горах

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Модный предприниматель Уралович рассказал, как женщинам одеваться в горах

«Вплоть до лыжной маски»: как стильно одеться для путешествия в горах

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Чтобы оставаться сексуальной и эффектной на горнолыжном склоне, женщинам достаточно придерживаться простых правил в выборе одежды.

Отправляясь на зимний отдых, многие женщины не хотят ограничиваться одними горнолыжными костюмами. На что следует обратить внимание при составлении эффектных луков рассказал основатель бренда a quick buck Роман Уралович. Об этом пишет Газета.ру.

Женщинам, которые хотят подчеркнуть фигуру, следует скомбинировать короткий оверсайз пуховик с обтягивающим низом. По мнению Ураловича, такое сочетание позволит обратить внимание на сексуальный силуэт в виде песочных часов.

Еще один способ выделиться в горах — использовать однотонный комплект. При этом желательно, чтобы одежда контрастировала по цвету со снегом.

«Например, полностью черный или желтый костюм, вплоть до лыжной маски», — пояснил модный эксперт.

Также женщины могут дополнить образы аксессуарами – комплектом из объемного шарфа и большой вязаной шапки. Кроме этого, Роман Уралович рекомендует выбрать уютное вязаное платье в длине макси для ужина в ресторане, а для прогулок — надеть свитер с графическим принтом. 

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«Вплоть до лыжной маски»: как стильно одеться для путешествия в горах

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