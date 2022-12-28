«Должны привыкать»: бокс для российский детей может стать бесплатным

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 497

Генсек Федерации бокса РФ Умар Кремлев: наша задача — сделать спорт популярным среди детей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernard Jaubert; 5-tv.ru

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Федерация этого вида спорта в России занимается не только развитием направления, но и проведением общественных мероприятий.

В России с каждым годом спорт становится все популярнее, особенно среди детей. В этом уверен действующий член исполнительного комитета и бывший генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Наша задача была бокс популяризировать среди детей. Федерация бокса России занимается не только развитием спорта. По уставу мы еще должны заниматься селекцией среди детей и пропагандой здорового образа жизни. Чтобы с детства уже дети привыкали заниматься, готовились», — сказал Кремлев в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, Федерация бокса России уже около четырех лет подряд проводит свои новогодние мероприятия в столице, а в последний год в них приняли участие 350 тысяч детей вместе с родителями. В итоге из-за огромного количество желающих было принято решение перенести Всероссийскую елку в Московскую область и организовать для этих целей большую площадку.

«Наши праздники доступны для всех. Все, что связано с детьми должно быть бесплатно. Мы сегодня единственная Федерация, которая борется за то, чтобы все залы бокса были бесплатны», — говорит Кремлев.

До этого стало известно, что в Подмосковье пройдет благотворительная сказочная Новогодняя елка под названием «Рождественская сказка Федерации бокса России». Это мероприятие состоится в Серпухове в рамках проекта «Зима в Подмосковье» при поддержке правительства Московской области. Зимняя сказка пройдет с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как дети из ДНР побывали на елке в Москве.

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