Праздник не под обстрелами: дети из ДНР побывали на елке в Москве

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 81

Детям из ДНР устроили новогодний праздник в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ребята получили заряд положительных эмоций перед Новым годом.

Детям из Донецкой Народной республики (ДНР) устроили новогодний праздник в Москве. В Государственном училище циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева прошла «Елка в цирке», на которую как раз они и были приглашены. 5-tv.ru побывал на мероприятии.

«Мне очень приятно осознавать, что представители циркового сообщества очень чутко, очень сердечно и активно реагируют на потребности детей в получении радости, в возможности быть счастливыми, в возможности ощущать и получать вот эти несказанные положительные эмоции, ведь именно это и нужно каждому человеку в детстве. К великому сожалению, украинский режим отнял у наших детей детство. Наши дети очень быстро повзрослели», — заявила в пресс-подходе к журналистам посол ДНР Ольга Макеева.

По ее словам, дети, прибывшие из ДНР очень любят цирк и хорошо знают цирковое искусство. В Донецке работает цирк «Космос». Представление прошло при полном зале, все дети были в восторге от акробатов, выполняющих невероятные трюки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил детей мобилизованных.

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