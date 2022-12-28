«Прижала меня»: что известно о ДТП с участием иномарки шоумена Хрусталева

Женщине, управлявшей кроссовером, теперь грозит лишение прав.

Фамилия шоумена Хрусталева фигурирует в новостях в ДТП в Петербурге. Хотя самого Дмитрия в момент аварии вообще не было в городе. Доверил машину другу, друг дал покататься жене, а у той все пошло-поехало. Разбила чужое авто, скрылась с места происшествия, а еще, жалуются, вела себя на дороге по-хамски. Кадры небольшого, но очень резонансного ДТП у Полины Пятышевой.

Удар в задний бампер, гневные выкрики, а дальше по газам через двойную сплошную. Infinity с вычурной аэрографией в виде грибов умчался, оставив хозяйку белой иномарки посреди дороги.

«Я видела, что сзади что-то происходит, какая-то суматоха. После этого я не сразу поняла, что в меня въехали. Она въехала, я поставила машину на аварийку, стала выходить из машины, и она уехала», — вспоминает участница ДТП Анна Лукачева.

Дальше — шесть часов в ожидании инспекторов ГИБДД. Те так и не приехали оформлять ДТП, по словам Анны, сославшись на загруженность из-за более значительных аварий. Возможно, этот случай действительно так и не попал бы в сводки новостей, если бы не личность владельца люксового авто. Им оказался шоумен Дмитрий Хрусталев. Сам он живет в Москве и машину доверил другу — тоже шоумену, но куда менее известному, Алексею Малиновскому. Тот посадил за руль жену. Нам удалось с ним связаться.

«Она очень по этому поводу переживает. Конфликт был просто по пути. Ситуация на дороге, все на взводе, видимо, пробка. Начались сигналы, начали друг друга снимать на видеокамеру, а когда тебя снимают на видеокамеру — это может раздражать. Поэтому был ответный сигнал и был резкий маневр, который не привел нас, как я понимаю, к ДТП, и даже по видео это видно», — объяснился за супругу Малиновский.

Момент, казалось бы, незначительного ДТП попал на видео неслучайно. Поведение женщины за рулем дорогой иномарки водителям в соседних рядах показалось как минимум странным. Светлана после таких опасных маневров достала телефон и начала снимать все происходящее.

«Она сигналила, сигналила, поравнялась с нами, прижала меня к поребрику. Я открываю окно, говорю: „Вы нормальная? Я сейчас сотрудников ГИБДД вызову“. На что она мне начала показывать „факи“», — утверждает очевидец ДТП Светлана.

Сам Дмитрий Хрусталев дорожное происшествие с участием его автомобиля пока не комментировал. Но высказалась его супруга Мария Гончарук: пользователи соцсетей сначала предположили, что за рулем была именно она.

«Прежде чем что-то утверждать, проверяйте информацию, — это очень полезно. А то, получается, „слышал звон, да не знает где он“», — написала Гончарук в соцсети.

Женщине, управлявшей кроссовером, теперь грозит лишение прав. Шансы на это, по мнению юристов, есть.

Анна надеется, что такая огласка поможет добиться наказания для невоспитанной дамы на Infinity. Остались у нее и вопросы к автоинспекции. Пострадавшая планирует подать жалобу из-за того, что сотрудники не приехали на вызов.