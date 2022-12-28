Microsoft разрешила россиянам скачивать и устанавливать Windows

Американская компания Microsoft вновь разрешила россиянам скачивать и устанавливать на свои компьютеры операционные системы Windows. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на специалистов по программному обеспечению.

«Страница с загрузкой операционной системы действительно открывается в России. Скорее всего, это корректировка политики корпорации по отношению к россиянам, которые уже купили Windows», — заявил IT-эксперт Дмитрий Бевза.

Он отметил, что использование Windows частными лицами не подпадает ни под какие санкции. Теперь россияне могут без подключения к VPN-сервисов устанавливать как последнюю версию операционной сестемы — Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7.

К слову, о запрете на установку программного обеспечения стало известно в июне. Он был связан с антироссийскими санкциями. После Microsoft объявило об уходе с российского рынка. Однако в ноябре стало известно — компания в обход санкций поставляет приставки Xbox в РФ. Как предположили тогда эксперты рынка, производитель поставляет предназначенные для россиян приставки в страны СНГ, откуда их уже завозят в Россию. А сертификацией может заниматься и дистрибьютор.

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