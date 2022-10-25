Zara поменяла имидж: испанский бренд одежды остается в России

Какими будут новые модели вещей? Ждать ли привычных коллабораций?

В России появится «Новая мода», и это — всем знакомая Zara. Как сообщил источник «Известий», испанский бренд одежды останется в России, но сменит название на New Fashion.

В ближайшее время планируется открытие как минимум четырех магазинов. Судя по всему, европейскую одежду теперь будут везти с востока.

Российский офис также продолжит работу, однако уже под руководством ливанского предпринимателя. Ранее сообщалось о планах компании передать активы третьей стране, не признанной в России недружественной. Рассматривались партнеры из Юго-Восточной Азии или Персидского залива.