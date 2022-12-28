«Я знаю, как это»: Седокова воссоединилась с дочкой и заговорила про испытания

В жизни певицы в преддверии Нового года произошли кардинальные перемены. У нее, наконец, стали налаживаться отношения со средней дочерью Моникой.

Анна Седокова поделилась с публикой, что пережила тяжелые испытания. Например, разлуку с дочкой Моникой от бизнесмена Максима Чернявского. Долгие годы артистка не имела возможности принимать участие в воспитании наследницы. Всему виной — постановление суда и скверный характер отца девочки.

Знаменитость уже трижды мама. Впервые она родила в 2004-м. На свет появилась дочка Алина. Отношения с белорусским футболистом у Седоковой не сложились, и в 2006-м семья рухнула. Вторым супругом стал Чернявский. Именно с ним у певицы и связана душевная боль. Дело в том, что после разводе с Седоковой предприниматель вступил на тропу войны с экс-любимой. Мужчина пытался лишить ее родительских прав, но суд не стал этого делать, лишь ограничив общение мамы с дочкой. Девочка тогда жила в США. При этом публиковать совместные снимки в социальных сетях суд запретил.

На протяжении долгих лет Седокова ради встречи с наследницей летала в США. Встречи были редкими, связь с дочкой рвалась. Седоковой казалось, будто она навсегда теряет Монику. Но на 40-летие произошло чудо! В социальной сети артистка опубликовала совместные снимки. На них любимый супруг Янис Тимма и трое детей Седоковой. Как певице удалось договориться с бывшим мужем, она не стала рассказывать.

«Пусть эти фотографии дадут надежду всем тем, кто сейчас не верит в себя. Всем, у кого опускаются руки. Всем мамам, которым кричали в след, что после развода жизнь останавливается. Всем, кто слышал фразу «кому ты будешь нужна со своим ребенком. Я знаю, как это», — написала Седокова.

Лишь пожелала всем, кто находится на грани отчаяния, не опускать руки, продолжать верить и надеяться.

«Пусть наша история тоже станет надеждой и историей про то, как даже после самой сильной бури все успокаивается, и выходит солнце. Что можно жить в мире и согласии, даже после самых сложных ситуаций. Можно и нужно», — заключила Седокова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анне Седоковой предрекли третий развод.