«Разведется, даже не родив»: Анне Седоковой и Янису Тимме предрекли расставание

Поведение экс-солистки «ВИА Гры» на свадьбе Джигана и Оксаны Самойловой лишний раз подтвердило наличие некоторых проблем в ее отношениях с молодым мужем.

Анна Седокова хочет снова развестись. В третий раз. И делает для этого все возможное. В этом уверена блогер Лена Миро, посвятившая экс-солистке группы «ВИА Гра» очередной пост. По мнению светской сплетницы, артистка сама провоцирует разрыв с молодым баскетболистом Янисом Тиммой, так как понимает, что разница в возрасте не в ее пользу. Грубо говоря, не хочет быть брошенной ради свеженькой юной красотки.

На свадьбе рэпера Джигана и Оксаны Самойловой 39-летняя Анна Седокова блистала латексом и декольте, призывно танцевала, а еще заигрывала с младшим братом Тимати — бизнесменом Артемом Юнусовым. Расслаблялась как могла, о чем-то перешептывалась на ушко с предпринимателем, пока Тимма в одиночестве гонял мячи в США. Следующим утром певица собрала чемоданчик и рванула в Париж праздновать день рождения.

Вещей Седокова взяла с собой немного. Совсем. В очередном видео для соцсетей она разгуливала по улочкам французской столицы в одном белье и наброшенной на плечи леопардовой шубе. Все эти неожиданные поступки звезды, уверена Лена Миро, часть плана. Блогер полагает, что хоть исполнительница и говорит о любви к мужу, на самом деле планирует саботировать собственный брак.

«Анька, как опытная женщина, прекрасно понимает, что разница в возрасте не в ее в пользу. Рано или поздно, а может быть и уже, ее прелести молодому мужу наскучат, и он от нее свалит. Какой смысл ждать этого? Прелести-то жухнут с каждым прожитым месяцем. Сейчас найти нового мужа будет легче, чем через год. И несравненно легче, чем через три года. Если финал отношений с нынешним мужем очевиден, чего тянуть?» — рассуждает Миро.

По мнению блогера, Анна Седокова и сама разочарована жизнью с Янисом Тиммой. Артистка не держится за супруга, так как не видит в нем крепкой опоры. Мячи-то он гоняет неплохо, но периодически остается без работы, да и деньги заколачивает не такие уж большие. Спортивная карьера может закончиться в любой момент, а женские аппетиты — вряд ли.

Когда Седокова и Тимма разведутся, пресса и фанаты будут винить его, говорить, мол, бросил женщину ради молодухи, эдакий негодяй. Но все они будут неправы, заявляет Лена Миро. Не правы, так как уже сегодня певица настойчиво провоцирует развод. Пользователи сети шутят: «Разведется, даже не родив ребенка?». Намекают на систему — каждому из двух прошлых мужей и одному бойфренду Седокова подарила по малышу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько Джигану и Оксане Самойловой обошлась свадьба. К слову, не первая. В браке знаменитости с 2012 года, они воспитывают четверых детей.