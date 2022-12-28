Слабоватая ярость: Запад признал устойчивость российской экономики

Прогноз Международного валютного фонда нельзя назвать мрачным для России.

Российская экономика противостоит западным ограничительным мерам успешнее, чем ожидалось, поскольку даже Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал падение ВВП только на 3,4%. Об этом в статье для немецкого издания Die Welt написал журналист Эдуард Штайнер.

В материале сказано, Россия готовится к новогодним праздникам. В частности, россияне покупают подарки и ходят в рестораны. Автор публикации указал, граждане РФ активно резервируют столики, а это никак не вяжется с представлением о стране, находящейся в экономическом кризисе, а также под «яростно провозглашаемыми западными санкциями».

«Да и прогноз фонда на следующий год уже не такой мрачный для России — вместо 3,5% всего 2,3%», — отметил журналист.

До этого глава российского правительства Михаил Мишустин заявлял, что адаптационный период к западной санкционной политике в России продолжается. При этом уже сейчас можно говорить, что сценарии алармистов о проблемах в российской экономике не реализовались.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как антироссийские санкции дестабилизируют Европу.