Слабоватая ярость: Запад признал устойчивость российской экономики

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 22

Автор Die Welt Эдуард Штайнер заявил об устойчивости экономики РФ в условиях санкций

Слабоватая ярость: Запад признал устойчивость российской экономики

Фото: www.globallookpress.com / © Ohde / face to face

Читайте нас в: Дзен Новости

Прогноз Международного валютного фонда нельзя назвать мрачным для России.

Российская экономика противостоит западным ограничительным мерам успешнее, чем ожидалось, поскольку даже Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал падение ВВП только на 3,4%. Об этом в статье для немецкого издания Die Welt написал журналист Эдуард Штайнер.

В материале сказано, Россия готовится к новогодним праздникам. В частности, россияне покупают подарки и ходят в рестораны. Автор публикации указал, граждане РФ активно резервируют столики, а это никак не вяжется с представлением о стране, находящейся в экономическом кризисе, а также под «яростно провозглашаемыми западными санкциями».

«Да и прогноз фонда на следующий год уже не такой мрачный для России — вместо 3,5% всего 2,3%», — отметил журналист.

До этого глава российского правительства Михаил Мишустин заявлял, что адаптационный период к западной санкционной политике в России продолжается. При этом уже сейчас можно говорить, что сценарии алармистов о проблемах в российской экономике не реализовались.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как антироссийские санкции дестабилизируют Европу.

-2° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
69.93
1.48 74.18
1.56
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 декабря

Последние новости

10:31
С 1 января в России повысится стоимость крепкого алкоголя
10:22
Центробанк РФ предлагает ввести ограничения в правила льготной ипотеки
10:13
Фотографию Шольца закатали в ледяную глыбу в Хабаровске: «С наступающим!»
10:04
Слабоватая ярость: Запад признал устойчивость российской экономики
9:54
Митрополит Павел просит Зеленского не забирать у УПЦ доступ к храмам Лавры
9:45
Жади из «Клона» шокировала поклонников внешностью без фотошопа

Сейчас читают

Сафронов объяснил причины бегства Пугачевой в Израиль
Иммунолог Жемчугов объяснил, как избежать осложнений при гриппе
10 интepecныx фaктoв пpo Hoвый гoд, кoтopыe вы нaвepнякa нe знaли
Проверьте себя: сможете ли вы сдать ЕГЭ про культуру и науку России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023