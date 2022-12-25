Новак предупредил о дестабилизации Европы из-за санкций против России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Руководства стран ЕС заигрывают со своими избирателями в ущерб здравому экономическому расчету.

Новак предупредил о дестабилизации Европы из-за санкций против России

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Введение потолка цен на газ вместе с другими санкциями против России вызовет глубокий кризис и дестабилизацию Европы. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, решение об установлении потолка цен на газ в очередной раз показывает, что страны Запада не руководствуются здравым экономическим расчетом, а «лишь заигрывают со своими избирателями».

«Они получают сиюминутные выгоды, но исключительно политические, не экономические. Если же говорить о долгосрочных перспективах, то такими решениями они провоцируют глубокий долгосрочный кризис, дестабилизацию в Европе», — сказал Новак в интервью ТАСС.

Вице-премьер уверен, что увеличение добычи природного газа в Норвегии и Великобритании будет кратковременным, так как ресурсы там очень ограничены.

В свою очередь поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС, по мнению Новака, вряд ли будут стабильными, так как при увеличении потребления в Азиатско-Тихоокеанском регионе неминуемо возникнет дефицит топлива.

По словам вице-премьера, всего два фактора объясняют то, что в ЕС уже не возникла нехватка природного газа: локдауны в Китае, которые сдержали рост спроса, и теплая погода в Европе, из-за чего снизились объемы потребления.

«Однако, даже несмотря на это, европейцам пришлось сократить потребление газа в этом году на 40–50 миллиардов кубометров газа за счет закрытия предприятий по производству удобрений, газохимии, металлургии. И это только начало европейского кризиса энергообеспеченности», — подчеркнул Новак.

Он также сообщил о технической возможности ремонта газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые в сентябре вышли из строя в результате диверсий.

По словам Новака, восстановление обеих ниток — это всего лишь вопрос времени и денег, однако до окончания расследования невозможно назвать конкретные сроки и суммы, которые потребуются для ремонта инфраструктуры. Тем более что операторов газопроводов — Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG — не допускают к информации, которая появляется у европейских стран в ходе следствия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия, по словам Александра Новака, не намерена поставлять энергоресурсы в государства, которые в контрактах начнут требовать соблюдения потолка цен на нефть и нефтепродукты.

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