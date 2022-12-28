Как сверстница: экс-солистка «Тату» показала подписчикам фото 15-летнего сына
Экс-солистка «Тату» Волкова опубликовала общее фото с 15-летним сыном
Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко
Знаменитость поздравила наследника с днем рождения, однако публика заметила нечто странное в публикации.
В свое время участницы группы «Тату» покорили сердца многомиллионной публики. С тех пор прошло уже 20 лет, у каждой из солисток сложилась своя жизнь, однако россияне до сих пор с восторгом вспоминают хиты юных красавиц. Да и сами Лена Катина и Юля Волкова почти не изменились — такие же очаровательные и роскошные. Ранее даже появилась информация о воссоединении легендарного состава.
Однако внешность обманчива — у обеих вокалисток уже есть дети. Рыжеволосая исполнительница воспитывает семилетнего сына Александра вместе с мужем Дмитрием Спиридоновым, а также ждет появление второго ребенка. Больше всего удивляет вторая участница дуэта — дерзкая брюнетка Волкова.
Она мама двоих взрослых детей — 18-летняя дочь Вика и 15-летний сын Самир. Примечательно, что последний накануне отметил день рождения. Звездная мама трогательно поздравила наследника и опубликовала совместное фото с подростком.
«Любимый мой, сынок. С днем рождения. Сегодня тебе 15 лет, ты уже взрослый совсем! Оставайся таким же добрым, отзывчивым, веселым. Самое главное — крепкого здоровья тебе, сил, терпения, мудрости. Иди к своим целям и мечтам, у тебя все получится», — написала артистка в личном блоге.
На фото 37-летняя Юлия Волкова позирует вместе с сыном. Это стройный, высокий брюнет с карими глазами. Он облачен в расстегнутую клетчатую рубашку, под которой виднеется белоснежная футболка, темные штаны и массивные бело-синие кроссовки.
Мама рядом с сыном похожа на его сверстницу, по мнению подписчиков. Улыбчивое лицо певицы украсил высокий хвост, сама артистка надела короткое, готическое платье с ажурными красными сердцами, темные колготки и того же цвета ботинки. Мрачный образ вокалистки дополняет нежный полушубок белого цвета.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что скрывается за воссоединением группы «Тату».
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