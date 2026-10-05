«Добиться ответственности»: Кроуфорд намерена судиться с рехабом, где умер ее сын

Синди Кроуфорд с мужем хотят судиться с рехабом, в котором умер их сын

Супермодель Сидни Кроуфорд и Рэнди Гербер намерены судиться с реабилитационным центром, в котором умер их сын Пресли Гербер. Молодому человеку было всего 27 лет. Пара также предъявит претензии к куратору трезвости Пресли, пишет RadarOnline.

«Синди и Рэнди хотят не просто получить ответы — они хотят добиться ответственности. Они изучают все доступные юридические варианты. Если были допущены ошибки, они намерены добиваться последствий», — рассказал собеседник издания.

По данным полиции, случившееся не носит криминального характера.

Пресли умер 20 сентября в реабилитационной клинике, где сейчас проходит судмедэкспертиза.

Известно, что молодой человек скончался в отдельной палате всего через несколько часов после того, как его туда определили. Это один из главных вопросов, которые мучают его убитых горем родителей. Они требуют полного отчета о его состоянии и происходящем в клинике Санта-Моники с момента поступления Пресли до его смерти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скрывалось за успешным образом сына Сидни Кроуфорд. Как и звездная мать, он строил карьеру в сфере моделинга. В интервью и социальных сетях Престли часто рассказывал о своем состоянии. Таким образом он привлекал внимание к теме ментального здоровья.

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