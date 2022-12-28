«Могут ударить в любой момент.»: как казаки памятники от ВСУ спасали

Боевики ВСУ умышленно выбирают снаряды НАТО, чтобы урон по достопримечательностям был максимально сильным.

Обстрелы Кинбурнской косы не прекращаются ни на один день: никаких целых построек там уже не осталось, ту же турбазу уже давно уничтожили. Единственное, что может пострадать от снарядов — памятники русским воинам, которые сражались там более двухсот лет назад. Что теперь будет с мемориалами, расскажет военкор «Известий» Эмиль Тимашев.

200 лет назад на побережье Кинбурнской косы русская армия под командованием генерал-аншефа Суворова разбила турецкий десант. На месте баталии был установлен памятник знаменитому полководцу, который чудом уцелел.

Сейчас история повторяется, узкий участок земли снова в огне. ВСУ разбомбили морской порт, гостиницу и турбазу, где стоят мемориалы русской армии.

«Практически каждое строение туристической базы либо повреждено, либо уничтожено полностью. Вот что остается после обстрела боевиков ВСУ», — показал косу после атаки военкор.

Только переписывая историю, националисты явно не учли ошибки своих предшественников. Захватить косу им так и не удалось.

«То, что сегодня происходит, — это мечта запада, чтобы не было русской цивилизации. Мы этому не дадим сбыться ни в коем случае», — уверяет командир бригады «Дон» с позывным «Партизан».

Для казаков, которые сейчас защищают косу, это место несет особое значение. Здесь похоронен атаман Сидор Белый.

«Место, где он погиб, сражался вместе со своими казаками, которые потом стали казаками Кубанского казачьего войска. Это наша история», — рассказал атаман бригады «Дон».

Оба мемориала не пострадали под обстрелами ВСУ. Казаки бригады «Дон» не дожидаясь пока боевики их разрушат, решили эвакуировать памятники с косы.

Работать приходится быстро, но аккуратно. Националисты могут ударить в любой момент. Причем — специально из натовских орудий.

«Вот такие вот осколки, он очень тяжелый. Достаточно одного такого американского осколка, чтобы от наших памятников ничего не осталось», — рассказал атаман бригады.

Памятник Суворову отправится в одно из военных училищ России. Мемориал Сидору Белому будет эвакуирован в безопасное место. Но это временно. После победы оба памятника, обещают казаки, будут возвращены на свои места.