«Уже неинтересно»: Пригожин высказался о провокационном фото Мадонны

Американская поп-дива позировала на семейном фото с детьми, сидя на корточках

Мадонна продолжает делиться с подписчиками неоднозначными фотографиями. В этот раз она появилась на снимке с приемными детьми-афроамериканцами. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал 5-tv.ru о своем отношении к выходкам 64-летней артистки.

Представитель отечественного шоу-бизнеса подчеркнул, что Мадонна всегда отличалась нестандартным поведением. Поэтому в ее амплуа уже нет ничего удивительного.

«Она всю жизнь была провокационной. Если бы это сделала Валерия, наверно, это вызвало бы бурную реакцию у всего мира. А то, что это делает Мадонна — это уже неинтересно. Это абсолютно в ее формате и в норме», — подчеркнул продюсер.

Отдельно Пригожин обратил внимание на поведение певицы при приемных детях, отметив, что и в России, и в Советском Союзе всегда лояльно относились к людям всех национальностей.

«Нас в школе даже учили относиться толерантно по отношению к людям любой расы. Я это помню с первого класса», — сказал Иосиф Пригожин.

При этом продюсер напомнил, что именно за рубежом права выходцев из Африки ущемлялись, а в нашей стране они учились в лучших университетах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иосиф Пригожин вместе с супругой Валерией устроили дерзкую семейную фотоссесию.