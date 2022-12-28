«Уже неинтересно»: Пригожин высказался о провокационном фото Мадонны

|
Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 312

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал провокационное поведение Мадонны

Фото, видео: WALTER BIERI / ТАСС; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Американская поп-дива позировала на семейном фото с детьми, сидя на корточках

Мадонна продолжает делиться с подписчиками неоднозначными фотографиями. В этот раз она появилась на снимке с приемными детьми-афроамериканцами. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал 5-tv.ru о своем отношении к выходкам 64-летней артистки.

Представитель отечественного шоу-бизнеса подчеркнул, что Мадонна всегда отличалась нестандартным поведением. Поэтому в ее амплуа уже нет ничего удивительного.

«Она всю жизнь была провокационной. Если бы это сделала Валерия, наверно, это вызвало бы бурную реакцию у всего мира. А то, что это делает Мадонна — это уже неинтересно. Это абсолютно в ее формате и в норме», — подчеркнул продюсер.

Отдельно Пригожин обратил внимание на поведение певицы при приемных детях, отметив, что и в России, и в Советском Союзе всегда лояльно относились к людям всех национальностей.

«Нас в школе даже учили относиться толерантно по отношению к людям любой расы. Я это помню с первого класса», — сказал Иосиф Пригожин.

При этом продюсер напомнил, что именно за рубежом права выходцев из Африки ущемлялись, а в нашей стране они учились в лучших университетах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иосиф Пригожин вместе с супругой Валерией устроили дерзкую семейную фотоссесию.

-2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
69.93
1.48 74.18
1.56
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 декабря

Последние новости

19:38
Загнанный в угол зверь: как ловили «рыбинского маньяка»
19:23
«Копейки в кармане»: Лолита откровенно рассказала о голодных временах
19:04
Нож в спину: Зеленского убьет кто-то из ближайшего окружения
18:44
Бутусов заявил, что рок утратил свою популярность
18:35
Белоруссия хочет стать площадкой для переговоров России и Украины
18:22
«Уже неинтересно»: Пригожин высказался о провокационном фото Мадонны

Сейчас читают

«Ровно 100 долларов в кармане»: как Лолита осталась без банкета из-за бедности
Из-за чего смартфон может взорваться прямо в руках
Тихановская хочет украсть Новый год у белорусов
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023