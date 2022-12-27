Умение перевоплощаться: какие образы примерили Валерия и Пригожин на фотосессии

Почему дерзкую семейную фотосессию уже окрестили лучшей в этом году — подробности выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Иосиф Пригожин и Валерия снялись в провокационной фотосессии. Кто придумал экстравагантные образы супругов и почему певица позировала в одном белье — узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

«Мы даже не знали, какие мы будем. Примерные референсы прислали и спросили, осмелимся ли. Я ответила, что легко», — рассказала поп-звезда.

Валерия и Иосиф Пригожин удивили поклонников смелым фотосетом. На снимках, которые облетели Интернет, продюсер позирует в черном плаще. На ногах — резиновые сапоги, на голове — балаклава. Подписчики тут же назвали Пригожина «российским ответом» американскому рэперу Канье Весту. Скандально известный музыкант часто выходит в свет в похожих нарядах.

«У Иосифа Пригожина, действительно, новый этап, новый дух в него вселился молодежный. Ему этот стиль безумно идет», — считает фотомодель Мария Погребняк.

«Очень стильная съемка, я любовался этими кадрами с большим юмором, иронией. Мне кажется, это вообще лучшая съемка этого года была», — отметил светский журналист Феликс Грозданов.

Валерия тоже предстала в необычном для себя образе. Черное бюстье и дерзкие лосины с кружевными вставками певица точно не надевает каждый день. Фанаты не ожидали от артистки, которая всегда выглядит достаточно скромно, такой дерзости. Тем более, что с недавних пор певица приобрела новый статус — стала бабушкой. Теперь все ее разговоры — только о любимой внучке Селин.

«Знает все цвета, формы, большой — маленький, грустный — веселый, все состояния. Ей очень нравятся книжки про космос», — рассказала звездная бабушка.

А несколько месяцев назад семья Валерии и Пригожина стала еще больше. Дочь продюсера Даная родила сына Даниэля. Но Иосиф себя дедушкой пока не ощущает.

«Для меня монтаж дедушки не скрещивается в голове, пока мальчишкой себя чувствую», — признался он.

Оказывается, идея слегка похулиганить на фотосессии пришла в голову именно ему.

«Он любит, это шоу-бизнес же. Он за любой кипиш, понимаете. Иосиф и слово „стесняться“ — вещи несовместимые. Он очень свободный», — поделилась супруга Пригожина.

Когда продюсер предложил жене составить ему компанию, та согласилась. И полностью доверилась стилисту, который подбирал одежду для съемки.

Пригожину несладко живется с Валерией: «Тогда ищи кого-то другого!»

«Мы решили, что сделаем фотосессию с креативным человеком, который говорит: „Я хочу вас сделать такими, какими вас вижу“. Я говорю: „Хорошо“. Я вообще на любые эксперименты согласна. Могу делать все что угодно, играть носить любые образы играть любые роли», — отметила звезда.

Валерия делится: они с мужем не ожидали, что фотографии вызовут такой резонанс. По ее словам, настоящий артист должен не бояться быть разным и уметь перевоплощаться. Именно это и хотел показать их с Пригожиным творческий и семейный тандем.